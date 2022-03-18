مصدر : اجراءات صلاة التراويح وقتها والتدابير الصحية بالمساجد قيد المراجعة

الوكيل الإخباري - كشف مصدر رسمي مطلع، أن الجهات المعنية تجري الآن مراجعة شاملة للإجراءات والتدابير الخاصة بأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك.



وقال المصدر لـ " الوكيل الإخباري" إن المراجعة تشمل الضوابط خلال أداء صلاة التراويح مثل مدة الصلاة والتعليمات الصحية الأخرى التي تم اتخاذها في شهر رمضان الماضي.



وسبق أن أعلنت الحكومة عن بعض الإجراءات التخفيفية التي ستطبق خلال شهر رمضان المبارك من حيث السماح بإقامة الفعاليات الثقافية والرياضية وإحياء ألعاب تقليدية في كافة محافظات المملكة، إلى جانب فتح الأسواق الشعبية المسائية، وإقامة موائد الرحمن الخيرية، إضافة إلى السماح بالسهرات الرمضانية.

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