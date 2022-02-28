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الإثنين، 28-02-2022 11:21 ص

الصحة تعمم بوقف اجراء فحوصات الـ PCR على المعابر - وثائق

فحص-كورونا


الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الصحة، تعميما لمراكز فحص كورونا على المعابر "البرية والبحرية والجوية" بالانسحاب وعودة العاملين فيها إلى مراكز عملهم الأصلية. 
 
وبيّن كتاب رسمي وصل "الوكيل الإخباري" أن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري عمم على كل مراكز فحص الـ ( PCR) على المعابر الغاء اجراء الفحص للأردنيين و لغير الأردنيين. 

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وأوضح الكتاب أن هذا الإجراء يأتي بعد أن أقرت الحكومة اتباع الإجراءات التخفيفية اعتباراً من الاول من شهر اذار والذي يصادف يوم غد الثلاثاء.





 

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