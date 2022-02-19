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السبت، 19-02-2022 02:24 م

الحكومة تنفي وجود توجه لإلغاء مجانية فحوصات PCR في الصحة

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الوكيل الإخباري - نفى مصدر حكومي مطلع وجود توجه لإلغاء مجانية فحوصات PCR في وزارة الصحة بالتزامن مع إعلان الإجراءات التخفيفية.

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وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحكومة لم تفكر بهذا التوجه حتى الآن.

 

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بإجراء الفحوصات للأشخاص الذين تظهر عليهم إصابات كورونا وكذلك للأشخاص العاملين في القطاع الصحي، على الرغم من وجود نية لتخفيضها تدريجيا.

 

وأشار المصدر إلى أن غالبية الفحوصات التي يعلن عنها في الموجز الإعلامي اليومي لفيروس كورونا تأتي من مختبرات القطاع الخاص.

 

وأعلنت الحكومة، الخميس الماضي، الإجراءات التخفيفية المتعلقة بفيروس كورونا، والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من 1 آذار المقبل.

 

وتضمنت الإجراءات إلغاء فحص (PCR) للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجوية والبرية والبحرية الأردنية عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين.

 

كما تضمنت تخفيض فترة العزل للمصابين بفيروس كورونا إلى (5) أيَّام، حيث تبدأ من تاريخ أخذ عينة فحص (PCR) دون الحاجة لإجراء فحص آخر بعد انتهاء فترة العزل، وتخفيض أعداد الفحوصات تدريجيا لما يقارب 4 آلاف فحص يوميا من خلال إلغاء الفرق المتحركة والفحص العشوائي.


وستعمل الحكومة على الإعلان بشكل أسبوعي عن عدد الإصابات بدلا من إعلانها في الموجز بشكل يومي، مع الاستمرار برفع التقارير عن الإصابات اليومية لمنظمة الصحة العالمية.

 

 




 

 


 

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