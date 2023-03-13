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الإثنين، 13-03-2023 12:56 م

مصدر حكومي: إقامة فعاليات رمضانية خلال العام الحالي

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف مصدر حكومي أن الحكومة ستعلن مطلع الأسبوع المقبل عن الفعاليات الرمضانية التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك أسوة بما كانت عليه حملة "رمضانيات" في العام الماضي.اضافة اعلان


وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الفعاليات الرمضانية خلال العام الحالي ستقام اعتبارا من الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك وتهدف إلى إحياء الطقوس الرمضانية المعتادة في المجتمع الأردني وبث الروح الإيجابية وأجواء الفرح والتسلية بين الشباب والأطفال والعائلات وجميع الفئات العمرية.

وأضاف أن الفعاليات ستقام في كافة محافظات المملكة ومن المنتظر إقامتها في أماكن جديدة لم تكن تقام فيها في العام الماضي، موضحا أن إقامتها في العام الحالي يأتي بعد نجاحها العام الماضي.

وأشار المصدر إلى أن الفعاليات ستقام بالتعاون ما بين مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية، لافتا إلى أنه سيتم إعلان جدول الفعاليات بشكل دوري ليتسنى للمواطنين حضورها والمشاركة فيها.

يذكر أن الحكومة أعلنت العام الماضي عن إقامة حملة "رمضانيات" حيث تضمنت الفعاليات إقامة بطولات رياضية وبازارات خيرية وأنشطة فنية وترفيهية في المواقع الأثرية والسياحية وغيرها من الفعاليات.

 




 

 


 

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