مصدر حكومي للوكيل: ننتظر الموافقة الاميركية للربط الكهربائي مع سوريا

الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري" من مصدر حكومي مُطلع، أن الأردن ما زال بانتظار الحصول على الموافقة الامريكية النهائية بشّأن ربط وتوصيل الكهرباء إلى سوريا ثم إلى لبنان.

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وبيّن المصدر، أن الجانب الامريكي أبدى بوقتٍ سابق الموافقة الاولية المبدئية دعماً للبنان للخروج من أزمة الطاقة التي يعانيها.



ويأتي انتظار القرار الامريكي بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على سوريا بموجب " قانون قيصر".



على ذات المحور أكد المصدر أن الأردن أكمل جميع التجهيزات الفنية الخاصة بعملية الربط والزويد، موضحاً أن الشبكة الآن جاهزة بشكل كامل .

وقال مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء السورية فواز الضاهر، إن أعمال الصيانة والتأهيل لخط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان سوف تنتهي تماما الخميس المقبل.

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