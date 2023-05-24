مصدر في الديوان الملكي الهاشمي: جميع احتفالات زفاف ولي العهد ستقام في الأردن حصريا

الوكيل الاخباري - أكد مصدر في الديوان الملكي الهاشمي أن مراسم عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوة خالد آل السيف وجميع الاحتفالات المرتبطة بهذه المناسبة ستقام داخل الأردن حصريا، وليست هناك نية لإقامة أي منها خارج المملكة.



وقال المصدر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل إعلام أجنبية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية من معلومات خاطئة، تحدثت فيها عن تحضيرات جارية لحفل سيقام في جزيرة سردينيا الإيطالية بمناسبة زواج ولي العهد، المرتقب في عمان في 1 حزيران 2023.

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