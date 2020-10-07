مصدر قضائي ينفي إغلاق قصر العدل في الكرك

الوكيل الإخباري - نفى مصدر قضائي صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن إغلاق قصر العدل في محافظة الكرك.

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وقال المصدر إن قصر العدل ما زال يعمل وفقا للاشتراطات الصحية والإجراءات الصحية المتبعة في المحاكم حتى مساء اليوم الأربعاء. ودعا المصدر وسائل الإعلام بمختلف أنواعها إلى تحري الدقة فيما ينشر، واستقاء المعلومات المتعلقة بالشأن القضائي من مصدرها الصحيح، وهو الأمانة العامة للمجلس القضائي.



وكانت وسائل إعلام وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي تناقلت معلومات عن إغلاق قصر العدل في الكرك حتى إشعار آخر بعد تسجيل إصابات بين موظفيه.



