مطالب بالإسراع في إنجاز مبنى مستشفى الإيمان الجديد في عجلون

الوكيل الإخباري- طالب مواطنون من محافظة عجلون بالإسراع في استكمال المرحلة الثالثة من مشروع مبنى مستشفى الإيمان الحكومي الجديد.

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ودعوا إلى إزالة جميع العقبات التي تحول دون إنجاز مبنى المستشفى الجديد ليبدأ باستقبال المواطنين خاصة وأن المبنى القديم أصبح مكتظا بالمراجعين، وليس لديه قدرة على تقديم خدمات مثلى للمواطنين في ضوء المساحات المتبقية منه.



وبين النائب الدكتور فريد حداد أهمية المباشرة بتشغيل المبنى الجديد للتخلص من القديم الذي يعاني من تهالك وضيق وخاصة بعد استكمال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، مبينا أن هناك متابعات مستمرة مع الوزارات المعنية لمعالجة جميع المشاكل التي تؤخر إنجاز المرحلة الثالثة.



وأشار إلى أن هناك حاجة إلى مستشفى يقدم الخدمات العلاجية الطبية اللازمة وفتح جميع التخصصات الطبية والخدمات الأساسية المساندة الأخرى لمرضى المحافظة.



وقال رئيس لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي في المحافظة محمد البعول، إن المشروع طال انتظاره ويشكل هاجسا لأبناء المحافظة ، داعيا إلى تشغيل المستشفى وهدم مبناه القديم لبناء كراجات للتخفيف على المواطنين.



وأكد مدير المستشفى الدكتور محمد خير فريحات، أهمية استكمال مشروع مبنى المستشفى الجديد لأن المبنى الحالي هدمت أجزاء منه ويعاني من ضيق المساحة واكتظاظ المراجعين وازدحامهم في العيادات، مشيرا إلى أنه سيجري مخاطبة وزارة الصحة لتوجيه كتاب لوزارة الأشغال يطلب منها التسريع في تسليم مبنى المستشفى الجديد.



وقال مدير عام شركة "المهندس" للمقاولات المهندس سليم حمدان، إنه جرى استكمال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بنسبة 100بالمئة، حيث جرى تسليم 5 طوابق من المبنى وبانتظار اللجنة المعنية لتسليم باقي الطوابق.