مطالب بتأجيل أقساط القروض البنكية ومن غير فوائد في الأردن

الوكيل الإخباري - دعا ممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية في غرفة تجارة الأردن شرف الهياجنة إلى تأجيل أقساط القروض البنكية حتى نهاية العام الحالي، ومن غير فوائد، سواء للمواطنين والتجار، لتنشيط الحركة التجارية في السوق المحلية.





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وقال الهياجنة، إن مبيعات السجاد بالسوق المحلية تحسنت بنحو 30 % منذ بداية الشهر الحالي، بالتزامن مع بدء الموسم الشتوي.



وأكد أن الطلب على شراء الأثاث بالسوق المحلية ضعيف جداً خلال الفترة الحالية، مبينا أن العرض والطلب غير متناسبين؛ حيث هناك ضعف كبير في الطلب، يرافقه عرض واسع من البضائع.