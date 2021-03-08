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الإثنين، 08-03-2021 12:05 م

مطلوب خطير يطلق النار باتجاه قوة أمنية - صور

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري - ‏قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات داهمت فجر اليوم شخصاً مطلوباً ومروجاً للمواد المخدرة ومسلحاً وممن يشكلون خطراً وترويعاً للمواطنين، حيث بادر ذلك الشخص وفور مشاهدته للقوة باطلاق عيارات نارية باتجاه القوة .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى تطبيق قواعد الاشتباك والرد عليه بالمثل، وتمت السيطرة عليه وضبطه وتبينت اصابته بمنطقة اليد والقدم ونُقل الى المستشفى .

وتابع الناطق الاعلامي انه جرى ضبط شخص آخر كان برفقته اضافة الى سلاح ناري اوتوماتيكي وكمية من الذخيرة و10 الاف حبة مخدرة وعدد من اشتال الماريجوانا وأكياس تحوي ذات المادة معدة للبيع وكميات اخرى من المواد المخدرة المتفرقة وبوشرت التحقيقات.

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