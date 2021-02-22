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الإثنين، 22-02-2021 01:39 م

بيان صادر عن مديرية الامن العام

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه وبالرغم من التحذيرات الصادرة عن مديرية الأمن العام حول الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة واخذ كافة وسائل الوقاية والحذر عند التعامل معها إلا انه لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد أعداد الحوادث الناجمة عنها .

وبين الناطق الإعلامي أن مديرية الدفاع المدني تعاملت خلال الأسبوع الماضي مع (20) حادث نتج عنه (52) إصابة و (4) حالات وفاة .

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ومن هنا أهاب الناطق الإعلامي بالمواطنين ضرورة الإستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم . 

 



 

 


 




 

 


 

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