معاومة احمال الاشجار تبشر بموسم وفير لزيت الزيتون في الأردن

الوكيل الإخباري -تيماء عبيدات

أكد نقيب أصحاب المعاصر محمود العمري، اليوم الخميس أنه من المتوقع انتاج كمية وفيرة من زيت الزيتون هذا العام بنسبة تزيد عن 35% عن العام الماضي.

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وبرر ارتفاع نسبة انتاج الكمية هذا العام بمعاومة احمال الزيتون، حيث ان حمولات الأشجار تبشر بموسم جيد.



وقال العمري لـ "الوكيل الإخباري" ‘إن موعد قطاف الزيتون سيكون بنصف شهر تشرين الثاني وذلك للحصول على كمية زيت وفيرة.



وأضاف أن اكثر محافظات المملكة انتاجا لزيت الزيتون إربد وعجلون والمفرق.

وتوقع ارتفاع سعر تنكة زيت الزيتون إلى 90 دينارًا جراء ارتفاع تكاليف الانتاج من نقل وعمالة وقطاف.



ودعا العمري المزارعين إلى الانتظار حتى يصبح نصف حبة الزيتون تميل إلى اللون الأسود للحصول على منتج أفضل.



وحذر المواطنين من عصر حبات الزيتون التالفة ومن تأخير القطاف عن الموعد المحدد لأنه قد يؤثر على الجودة.



يذكر أنه تم إنتاج زيت الزيتون في 2021 قرابة 23 – 25 ألف طن.