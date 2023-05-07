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الأحد، 07-05-2023 10:06 م

معماريون يحتفلون في أم الجمال باليوم العالمي للمواقع الأثرية

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الوكيل الاخباري - زار معماريون، اليوم الأحد، موقع أم الجمال الأثري بمحافظة المفرق؛ احتفالا باليوم العالمي للمواقع والمعالم الأثرية.

ونظمت الزيارة لجنة الحفاظ على الأبنية التراثية والتاريخية في الشعبة المعمارية بنقابة المهندسين، بالتعاون مع بلدية أم الجمال ومشروع أم الجمال الأثري وجامعة آل البيت.

وقال رئيس شعبة المهندسين المعماريين، المهندس عماد الدباس، إن الزيارة شاركت فيها جمعية المجلس العالمي للمعالم والمواقع "إيكوموس الأردن"، ومجلس الأبحاث البريطانية في بلاد الشام، وهدفت إلى اطلاع المشاركين على أساليب إدارة واستدامة الموارد المائية في الموقع الأثري.

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