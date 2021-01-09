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السبت، 09-01-2021 10:24 م

معن القطامين : كنت محقّا في النقد الذي وجهته للحكومات السابقة

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الوكيل الاخباري - قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، الدكتور معن القطامين، إن دخوله الحكومة جعله يتأكد بأنه كان محقّا بدرجة كبيرة في النقد الذي وجهه للحكومات السابقة.
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وأضاف القطامين في تصريحات صحفية إن لديه شعورا بأن هناك مستقبلا واعدا للاقتصاد الأردني وسوق العمل، لافتا إلى أنه تمكن من تحقيق تقدّم جيّد في العديد من القضايا التي واجهته.

وأشار إلى أن الحكومات السابقة لم تكن موفقة في التعامل مع عدة ملفات، ومنها ملف البطالة.

وبيّن أن الأردن يؤسس نحو توفير العنصر الزمني للحكومات، وأن يكون عمر الحكومات كما مجالس النواب.

 




 

 


 

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