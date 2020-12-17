القطامين : لا فرق بين العمالة الوافدة والمحلية

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، ان العمالة الوافدة تشكل أحد روافد التنمية الاقتصادية في الأردن، وان الوزارة لا تميز بين العمالة الوافدة والمحلية، من حيث الحقوق والواجبات، والقانون لا يفرق بين عامل وافد وآخر أردني.جاء ذلك في كلمة له، بالمنتدى الدولي حول المهاجرين واللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للخدمات العامة بالتعاون مع النقابات العمالية الاعضاء من الأردن، بعنوان “أين هم الآن في الاستجابة لوباء كوفيد 19″، بمشاركة منظمات دولية ونقابية، ومؤسسات مجتمع مدني، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، الذي يصادف غدا.وأضاف القطامين، ان الأردن يستقبل عمالة وافدة من مختلف الجنسيات، وأن الجهود التي بذلتها وزارة العمل فيما يتعلق بتنظيم العمالة الوافدة تأتي للحفاظ على حقوقهم، وضمان عدم المساس بها، لافتًا إلى أن وزارة العمل عالجت العديد من الشكاوى التي تردها من عمال وافدين في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال جائحة كورونا.وثمن القطامين جهود القائمين على المنتدى ودور النقابات العمالية في عقده، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى الاستفادة من النتائج والتوصيات التي ستصدر عنه.