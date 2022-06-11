مع ارتفاع درجات الحرارة.. الدفاع المدني يحذر من الحرائق

الوكيل الإخباري - حذرت مديرية الدفاع المدني من التصرفات الخاطئة التي تؤدي إلى الحرائق وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

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ودعت المديرية في إدراج لها على "فيسبوك"، إلى عدم حرق الأعشاب الجافة ومخلفات الحقول بين الأشجار أو بالقرب من المزروعات.

وقالت إنها تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 220 حادث إطفاء من بينها 158 حرائق أعشاب جافة في مختلف المناطق.

تحذير الدفاع المدني جاء مع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الحرائق خلال الأيام القليلة الماضية وخاصة حرائق الأعشاب الجافة والأشجار التي تؤدي إلى خسائر كبيرة في البيئة الطبيعية للحيوانات والأشجار الحرجية.