السبت 11-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ارتفاع وفيات كورونا حول العالم إلى أكثر من 6.3 مليون

الجامعة العربية تعقد اجتماعاً استثنائياً لفريق خبراء مكافحة الإرهاب

الأردنيون على موعد مع انخفاض ملموس على الحرارة وزخات امطار الاثنين

بحث التعاون بين زها الثقافي وبلدية عجلون

دورة تدريبية في الطفيلة حول صناعة الأفلام

توضيح حول موعد عطلة عيد الأضحى في الأردن

العثور على جثتين بموقع تحطم مروحية في ايطاليا

المستثمرين الأردنية تناقش تحديات الاستثمار

الهند.. السلطات تعتقل 230 شخصا بتهمة تنظيم أعمال شغب

قانون روسي يمنع ذوي السوابق من قيادة سيارات الأجرة والحافلات

السبت، 11-06-2022 04:52 م

مع ارتفاع درجات الحرارة.. الدفاع المدني يحذر من الحرائق

279008211_309115654729009_6480555036157046554_n (1)


الوكيل الإخباري - حذرت مديرية الدفاع المدني من التصرفات الخاطئة التي تؤدي إلى الحرائق وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

اضافة اعلان

 

ودعت المديرية في إدراج لها على "فيسبوك"، إلى عدم حرق الأعشاب الجافة ومخلفات الحقول بين الأشجار أو بالقرب من المزروعات.

 

وقالت إنها تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 220 حادث إطفاء من بينها 158 حرائق أعشاب جافة في مختلف المناطق.

 

تحذير الدفاع المدني جاء مع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الحرائق خلال الأيام القليلة الماضية وخاصة حرائق الأعشاب الجافة والأشجار التي تؤدي إلى خسائر كبيرة في البيئة الطبيعية للحيوانات والأشجار الحرجية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
42021267568154879582

الأردنيون على موعد مع انخفاض ملموس على الحرارة وزخات امطار الاثنين

w

بحث التعاون بين زها الثقافي وبلدية عجلون

620228164536536480456

دورة تدريبية في الطفيلة حول صناعة الأفلام

عطلة

توضيح حول موعد عطلة عيد الأضحى في الأردن

827280-c10a9480b87bcb3708cf968c37f37f5a

مطالب بتمكين فئة متلازمة داون في مادبا

2202226171657701474634

المستثمرين الأردنية تناقش تحديات الاستثمار

أخبار متعلقة
ما_هي_ضربة_الشمس

كيف تسعف مصابا بضربة شمس؟.. الدفاع المدني يجيب

280184249_306565081650733_4815604949445273589_n

الدفاع المدني يحذر من الاندفاع العاطفي أثناء إنقاذ شخص غريق

280705659_311044417869466_7841456491449416691_n

الدفاع المدني يحذر من سلوكيات تؤدي لاشتعال الحرائق

IMG_2802

1302 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

0L5A1065

1014 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

شرطة سير (3)

السير تدعو للإبلاغ عن المخالفات المرورية