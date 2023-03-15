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الأربعاء، 15-03-2023 11:53 ص

مقتل شاب أردني في واشنطن والجالية تنعاه بكلمات مؤثرة

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الوكيل الإخباري - نعت الجالية الأردنية في أمريكا الشاب حمزة أبو حلاوة الذي قتل في مدينة واشنطن بإطلاق نار خلال عمله على سيارة توصيل .

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وقالت الجالية في منشور لها عبر فيسبوك "من جديد هاهي دوامة الغدر تعصف بشباب الجالية، بمزيد من الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الشاب الخلوق حمزة أبو حلاوة 33 عاما حيث كان يعمل على سيارته بتوصيل الركاب عندما فتحت سيارة أخرى الرصاص عليهم مستهدفين من كان معه في السيارة في مدينة واشنطن".


وأضافت الجالية أن الشاب حمزة هاجر إلى شيكاغو ثم انتقل إلى واشنطن منذ فترة قصيرة وكانت زوجته وأطفاله يخططون للالتحاق به خلال الأيام القادمة.


 




 

 


 

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