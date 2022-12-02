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الجمعة، 02-12-2022 09:33 ص

مكافحة المخدرات تضبط 208 أشخاص في 121 قضية اتجار وترويج

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ،مستمرون وبقوة في عملياتهم النوعية لملاحقة كافة أشكال التعامل بالمواد المخدرة وبتوجيهات من القيادات الأمنية ولا تهاون في ذلك.

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 وأكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال هذا الأسبوع ومن تاريخ 24/11/2022 ولغاية 30/11/2022 تم التعامل مع 121 قضية للاتجار وترويج المواد المخدرة ، أُلقي القبض خلالها على 208 أشخاص من تجار ومروجي تلك المواد ومنهم اشخاص مصنفون بالخطرين ، وجرت إحالتهم جميعاً لمدعي عام محكمة أمن الدولة .


ضبط خلال تلك القضايا 23 كغم من مادة الحشيش المخدرة، و  مليون حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة وألف حبة من المستحضرات الطبية، و 1.750 غرام من مادة الكريستال المخدرة ، و 150 غراما من مادة الكوكايين المخدرة و مجموعة أشتال من مادة الماريجوانا ومجموعة من الأسلحة النارية. 


وعلى الصعيد العلاجي بلغت عدد الإدخالات لمركز علاج المدمنين التابع لإدارة مكافحة المخدرات هذا الاسبوع 14 حالة ما بين دخول ومراجع .


وفي ذات السياق نفذت إدارة مكافحة المخدرات من خلال المحور التوعوي 65 نشاطاً توعوياً لهذا الاسبوع تضمن عدداً من المحاضرات وورش العمل والندوات بالتشارك مع الجهات والشركاء ذات العلاقة . 


 وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة وفي كافة مناطق المملكة بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطٍ وترويج واتجار ،وتسخر لذلك كافة الامكانيات.


 




 

 


 

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