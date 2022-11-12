مدير الامن العام يلتقي السفير السوداني في عمَّان

الوكيل الاخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة في مكتبه، اليوم، السفير السوداني لدى الأردن حسن صالح سوار الذهب.



وأكَّد اللواء المعايطة خلال اللقاء، على عمق العلاقة الطيبة التي تجمع جهازي الأمن العام في البلدين الشقيقين، والتي تأتي امتداداً للعلاقة التاريخية القوية التي تجمع الأردن والسودان.



وبيَّن مدير الامن العام، الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك، لا سيما في مجالات تطوير أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الأمنية والشرطية.

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