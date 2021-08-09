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الإثنين، 09-08-2021 08:29 م

مناظرة نسوية في جامعة آل البيت لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة

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الوكيل الاخباري - نظم الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية " جهد " بالتعاون مع مراكز الأميرة بسمة للتنمية البشرية بالمفرق ومركز دراسات المرأة في جامعة آل البيت اليوم الاثنين، مناظرات نسوية حول موضوع التنمر الإلكتروني ضمن مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره أحد أسباب تدني نسبة المشاركة السياسية للمرأة الأردنية.اضافة اعلان


ويأتي هذا النشاط الذي شاركت فيه شخصيات نسائية من مجلس النواب السابق واللجنة الملكية لتعديل المنظومة السياسية ومؤسسات نسوية أكاديمية تعنى بالمرأة ضمن مشروع تعزيز وتحسين المهارات الشخصية والمهنية . 

 




 

 


 

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