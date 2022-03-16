منافسات نهائيات الدورة الرياضية المدرسية تنطلق غدا

الوكيل الاخباري - تنطلق يوم غد الخميس، منافسات نهائيات الدورة الرياضية المدرسية الـ 20 للمدارس الأردنية، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم سنوياً ضمن احتفالاتها بعيد الاستقلال.



وتشمل الدورة هذا العام، خماسي كرة القدم واليد والسلة والسلة 3*3 والطائرة والطائرة الشاطئية والريشة الطائرة والطاولة، وألعاب القوى، والشطرنج، والسباحة بالإضافة إلى الجمباز.



وتوفر الدورة الفرصة للتنافس الشريف بين الطلبة الموهوبين والمبدعين الذين تأهلوا من خلال التنافس بين جميع مديريات المملكة ووصلوا إلى نهائيات هذه الدورة؛ تحقيقا للأهداف المرجوة منها، والمتمثلة في تعزيز الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية، واكتشاف المواهب الواعدة التي سترفد أنديتنا ومنتخباتنا باللاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى زيادة أواصر المحبة والتعارف بين المشاركين، وتطوير قدرات المدربين والإداريين والحكام، والتعريف بالوطن وتعزيز السياحة الداخلية.

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