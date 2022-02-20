ورشة ‏لإعداد مدربين على برتوكول العودة الآمنة للمدارس

الوكيل الاخباري - عقدت مديرية الصحة المدرسية في وزارة الصحة، اليوم الأحد، ورشة تدريبية عن دليل العودة الآمنة لطلبة المدارس، وتطبيق الإجراءات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا في المدراس خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 2021 - 2022.



وقالت مديرة الصحة المدرسية الدكتورة سمر بطارسة، في بيان صحفي، إن الورشة ‏تهدف إلى اطلاع المشاركين على إجراءات السلامة في العودة المدرسية للطلبة وتطبيق البروتوكول الصحي، ‏من خلال ‏‏زيارات ميدانية تنفذها مديرية الرعاية الصحية الأولية للمدارس الحكومية والخاصة في جميع مناطق المملكة.

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