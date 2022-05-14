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السبت، 14-05-2022 08:36 م

منتدون يؤكدون أهمية الدور الأردني المناصر لقضايا الشعب الفلسطيني

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الوكيل الاخباري - أجمع متحدثون على أهمية الدور الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية، والدعم المتواصل للأشقاء الفلسطينيين في مسعاهم لنيل حقوقهم المشروعة.

وأكدوا في الندوة التي عقدتها جمعية "عون" الثقافية الوطنية بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن، مساء اليوم السبت في غرفة تجارة الأردن، للحديث عن كتاب "التلفيق والتوثيق: فلسطين وآخرون – حرب عام 1948" للكاتب الدكتور محمد عيسى العدوان، أن جلالة الملك عبدالله الثاني يعد بمواقفه السند الحقيقي للشعب الفلسطيني.

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