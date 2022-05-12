منتدون يبحثون إنجازات صندوق المعونة والدعم النقدي الموحد

الوكيل الاخباري - نظمت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، وضمن برنامجها التدريبي الميداني المخصص لطلبة الصحافة والإعلام في الجامعات الأردنية، ندوة حوارية، استضافت خلالها الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة، ورئيس قسم الدعم الفني صالح الزيود، للحديث عن أبرز الخدمات التي يقدمها الصندوق، وبرنامج الدعم النقدي الموحد.



وقال مدير عام وكالة "بترا"، الزميل فائق حجازين، إن البرامج التدريبية التي تنفذها الوكالة تتركز حول محورين أساسيين: الأول التدريب النظري، والذي يقدم للمشاركين أفضل الممارسات المهنية في كتابة الأخبار والتقارير والتحقيقات، والمقابلات، وغيرها من الفنون الصحفية التي يشرف على التدريب فيها مجموعة من المدربين والمدربات أصحاب الخبرة والكفاءة وبأفضل أساليب التدريب الحديثة.

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والمحور الآخر، وفق حجازين، والذي تأتي هذه الندوة ضمن سياقه، فهو التدريب العملي واكتساب مهارات التعامل مع تحديات الميدان وإكسابهم أفضل المهارات التي تمكّن المتدربين والمتدربات من أداء مهامهم الصحفية على الوجه الأكمل.