منحة قطرية للأردن لتوفير لقاحات كورونا

الوكيل الإخباري -

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وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة مع الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية يوسف بن أحمد الكواري بحضور سفير دولة قطر لدى الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني على مذكرة تفاهم توفر بموجبها الجمعية منحة بقيمة 10 مليون ريال قطري للأردن، وذلك لدعم جهود الحكومة في توفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين وشمول اكبر عدد من السكان بالمطعوم.وأشاد الوزير الشريدة بعمق العلاقات الثنائية التي تربط الأردن بدولة قطر، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، معربا عن تطلع الأردن الدائم لتعزيز وتطوير هذه العلاقات على مختلف الصعد لما فيه مصلحة وخير الشعبين الشقيقين.وأكد على تقدير الحكومة الأردنية لجمعية قطر الخيرية ومنظمات المجتمع المدني القطري على مساهمتهم المباشرة وتقديم المساعدات العينية والمالية المباشرة للأردنيين وللمجتمعات الأردنية المستضيفة.من جانبه اكد سفير دولة قطر الشيخ سعود بن ناصر ال ثاني ان الاتفاقية تأتي امتدادا لمسيرة التعاون بين البلدين العزيزين وتعزيزا للرؤية الحكيمة لقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز العلاقة الأخوية في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، مشيراً الى العلاقة الوثيقة بين الشعبين القطري والأردني، وما تحتله المملكة من مكانة في قلوب القطريين واعتزازهم بعلاقاتهم التاريخية والاخوية التي تجمعهم بالأردنيين.واشاد السفير بالجهود التي بذلتها الحكومة الاردنية من خلال تقديم المطاعيم مجاناً الى اللاجئين على اراضيها اسوة بمواطنيها وهو موقف يسجل للمملكة اضافة الى العديد من المواقف في مجال ايواء واستقبال اللاجئين.وعبر الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية عن شكره وتقديره للجهود الحكومية في تسهيل المهمة الانسانية التي تنفذها الجمعية في الأردن واعتزازه بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية والصندوق الاردني الهاشمي ومؤسسة الحسين للسرطان، والتي تعتبر من اهم المستفيدين من خدمات الجمعية.وقال الكواري ان قطر الخيرية كانت من المؤسسات الرائدة والسباقة في مجال التخفيف من اثار الجائحة على البشرية من خلال مكاتبها المنتشرة في 30 دولة حول العام وساهمت في دعم جهود تلك الدول والمساعدة في علاج المتضررين وتقديم الدعم للمتأثرين من اثار الجائحة كواجب انساني تحرص قطر الخيرية على ادائه منسجمة بذلك مع الدور الانساني في هذا المجال لدولة قطر .وعلى صعيد متصل، بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي في اجتماع منفصل، مع السفير القطري لدى الأردن والرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية سبل تطوير وتعزيز التعاون بين الأردن وقطر، كما تم التباحث في زيادة أوجه التعاون مع الجمعية، وذلك في اطار اولويات الحكومية في هذه المرحلة حيث اعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تطلعه للحصول على مزيد من المنح من الأشقاء القطريين في المرحلة المقبلة ، لتمكين الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، وخاصة في اطار الأولويات المرتبطة بتحفيز النمو الاقتصادي.