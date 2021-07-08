الأغوار الشمالية: اختتام فعاليات الأسبوع البيئي عن إعادة تدوير المخلفات

الوكيل الاخباري -

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اختتمت في مقر جمعية تلال المنشية الخيرية بلواء الأغوار الشمالية اليوم الخميس، فعاليات الأسبوع البيئي عن تمكين المرأة من إعادة تدوير مخلفات البيئة المحلية والمنزلية التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع جمعية البيئة الأردنية ومبادرة مسار الخير ومجلس الخدمات المشتركة باربد لعدد من سيدات المجتمع المحلي .وأكد مندوب رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية عضو الاتحاد توفيق البشتاوي اهمية هذه الدورات لجهة تمكين المرأة وتعزيز قدراتها لإنشاء مشاريع صغيره تساندهن في توفير مصدر دخل لهن ولأسرهن .