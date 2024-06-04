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الثلاثاء، 04-06-2024 09:15 م

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الدبوبي وأبو السمن والصوفي والزعبي والعواملة والخريسات

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الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة الدبوبي بوفاة العميد المتقاعد أحمد عبدالكريم الدبوبي، وإلى عشيرة أبو السمن/ الحياصات، بوفاة الحاج مشاري عبدالرحمن أبو السمن، وإلى عشيرة الصوفي بوفاة القاضي العشائري عياد الصوفي.

كما قدم العيسوي واجب العزاء، مندوبا عن جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة الزعبي الحاج محمد عمر الزعبي وبوفاة محمد خليفة الزعبي، وإلى عشيرة العواملة بوفاة عامر أحمد العواملة، وإلى عشيرة الخريسات بوفاة رضوان أحمد خريسات.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المتوفين في محافظتي العاصمة والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومين، وعموم عشائرهم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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