من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.. اعلان هام من إدارة الترخيص

الوكيل الإخباري - تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء، اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى الثلاثاء المقبل برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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وستتواجد عربة الترخيص المتنقلة بجانب ساحة مبيت الشاحنات في الأزرق الجنوبي، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق.



وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد قضاء الأزرق عن مركز المحافظة، وعدم وجود دائرة ترخيص فيه.



وسيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا بما يضمن توفير الوقت والجهد على المواطنين وما يتحملونه من تكاليف التنقل إلى أقرب مركز للترخيص في مدينة الزرقاء.



وفي السياق ذاته، ستتواجد عربة الترخيص المتنقل أيضا في لواء الرصيفة بالساحة المجاورة لمركز أمن المدينة اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى الخميس المقبل وبنفس المواعيد لتقديم جميع خدمات الترخيص لأبناء اللواء للتسهيل عليهم لترخيص مركباتهم وإصدار وتجديد رخص القيادة الخاصة لهم.