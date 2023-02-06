مهيدات: الحمى القلاعية ليست مصدر قلق على سلامة الغذاء أو الصحة العامة

الوكيل الإخباري-

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قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات إن مرض الحمى القلاعية لا يمثل تهديدًا لسلامة الأغذية أو مستهلكي اللحوم ومنتجات الألبان من الحيوانات المصابة بالمرض.وبين مهيدات أن منتجات الألبان تعتبر آمنة للاستهلاك البشري نظرا لخضوعها لعمليات التصنيع مثل البسترة، مضيفا أن "اللحوم تعتبر بعد الذبح وسطا حامضيا نظرا لوجود حامض اللاكتيك ما يؤدي إلى القضاء على الفايروس طبيعيا".وأكد مهيدات في بيان اليوم الاثنين أن "خبراء الصحة العامة بما في ذلك خبراء منظمة الصحة العالمية يتفقون على أن مرض الحمى القلاعية لا يمثل تهديدًا لسلامة الأغذية التي مصدرها حيوانات مصابة بالمرض".وأضاف، إن المرض يعتبر من الأمراض شديدة العدوى عند الحيوان ويصيب الحيوانات ذات الحافر مثل الأبقار والأغنام والماعز وقد يؤدي إلى نفوقها.وأشار إلى أن مرض الحمى القلاعية "مرض حيواني يسببه فيروس (Picornaviridae ) والذي يتراوح حجمه من 25 إلى 30 نانومتر، ويحتوي على حمض ريبي نووي (رنا) أحادي ذي شحنة موجبة"، مبينا أن أنه يوجد 7 أنواع مصلية من الحمة القلاعية.