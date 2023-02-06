الإثنين 06-02-2023
الوكيل الاخباري

الحموي: اقبال كبير على المخابز بسبب الأحوال الجوية

مصدر حكومي يوضح حول دوام الموظفين غدا الثلاثاء

الإعلان عن وجود مصريين تحت الأنقاض في زلزال تركيا

الملك يعزي بضحايا الزلزال بسوريا وتركيا ويوجه بتقديم مساعدات لأسرهم وللمصابين

مهيدات: الحمى القلاعية ليست مصدر قلق على سلامة الغذاء أو الصحة العامة

وزير التربية والتعليم يقرر تعطيل دوام المدارس كافة غداً الثلاثاء تحسباً للحالة الجوية

"الوكيل" ينشر ارتفاعات المناطق التي قد تصلها الثلوج - أسماء

أربعينية تصرخ من ضيق حالها.. وأطفالها يبكون بردا

خبير أردني في علم زلازل يشرح حيثيات الزلزال التركي المُدمر

الأرصاد تُحدث: ثلوج فوق 900 متر الثلاثاء والاربعاء

الإثنين، 06-02-2023 02:55 م

مهيدات: الحمى القلاعية ليست مصدر قلق على سلامة الغذاء أو الصحة العامة

470934


الوكيل الإخباري- قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات إن مرض الحمى القلاعية لا يمثل تهديدًا لسلامة الأغذية أو مستهلكي اللحوم ومنتجات الألبان من الحيوانات المصابة بالمرض.اضافة اعلان

وبين مهيدات أن منتجات الألبان تعتبر آمنة للاستهلاك البشري نظرا لخضوعها لعمليات التصنيع مثل البسترة، مضيفا أن "اللحوم تعتبر بعد الذبح وسطا حامضيا نظرا لوجود حامض اللاكتيك ما يؤدي إلى القضاء على الفايروس طبيعيا".

وأكد مهيدات في بيان اليوم الاثنين أن "خبراء الصحة العامة بما في ذلك خبراء منظمة الصحة العالمية يتفقون على أن مرض الحمى القلاعية لا يمثل تهديدًا لسلامة الأغذية التي مصدرها حيوانات مصابة بالمرض".

وأضاف، إن المرض يعتبر من الأمراض شديدة العدوى عند الحيوان ويصيب الحيوانات ذات الحافر مثل الأبقار والأغنام والماعز وقد يؤدي إلى نفوقها.

وأشار إلى أن مرض الحمى القلاعية "مرض حيواني يسببه فيروس (Picornaviridae ) والذي يتراوح حجمه من 25 إلى 30 نانومتر، ويحتوي على حمض ريبي نووي (رنا) أحادي ذي شحنة موجبة"، مبينا أن أنه يوجد 7 أنواع مصلية من الحمة القلاعية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-02-06 at 2.59.28 PM

ضبط اعتداءات على خطوط مياه وردم بئر مخالفة في جرش

IMG_6041

الحموي: اقبال كبير على المخابز بسبب الأحوال الجوية

مبنى رئاسة الوزراء

مصدر حكومي يوضح حول دوام الموظفين غدا الثلاثاء

11202011122310438369174

الملك يعزي بضحايا الزلزال بسوريا وتركيا ويوجه بتقديم مساعدات لأسرهم وللمصابين

22023613106955003664

وزير التربية والتعليم يقرر تعطيل دوام المدارس كافة غداً الثلاثاء تحسباً للحالة الجوية

63e0948a4c59b77aee637738

خبير أردني في علم زلازل يشرح حيثيات الزلزال التركي المُدمر

أخبار متعلقة
44

صور - إصابة سائق ونفوق أغنام بحادث تدهور "ديانا" في البيادر