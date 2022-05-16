مهيدات يشيد بحرص رؤساء البلديات على الاستفادة من البرنامج التعريفي بالعمل البلدي

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، اليوم الاثنين، أن المحاور والقضايا التي طرحها رؤساء البلديات خلال جلسات البرنامج التعريفي بالعمل البلدي، ستكون محط اهتمام وزارة الإدارة المحلية، الحريصة على دعم البلديات ومساندتها وتيسير علمها حتى تؤدي واجباتها في خدمة المواطنين في مجالي توسيع الخدمات العامة والتنمية المحلية.



ودعا مهيدات خلال ترؤسه الجلسة الختامية للبرنامج الذي اختتم أعماله، اليوم الاثنين في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، إلى أن تقوم كل بلدية بتحديد ميزتها النسبية وخصوصيتها التي تجعلها مختلفة عن البلديات الأخرى، لوضع خطط وبرامج لتسويق هذه الخصوصية في مشاريع التنمية والاستثمار.

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