الإثنين 16-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وفد أردني يزور تونس لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين

مهيدات يشيد بحرص رؤساء البلديات على الاستفادة من البرنامج التعريفي بالعمل البلدي

ولي العهد يعزي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

60 ألف دينار مخصصات لترميم متحف نقوش البادية الشمالية في الصفاوي

جامعة العلوم والتكنولوجيا تكرم الدكتور القاعود لفوزه بجائزة خليفة التربوية

الملكة رانيا العبدالله تقدم واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس مجلس النواب يهنئ نقيبي المهندسين والجيولوجيين

منتدى نشميات البادية الوسطى الثقافي يعقد لقاءه السنوي

أنشطة متنوعة هادفة في مراكز شباب المفرق

الإثنين، 16-05-2022 07:12 م

مهيدات يشيد بحرص رؤساء البلديات على الاستفادة من البرنامج التعريفي بالعمل البلدي

5202216152148211443330


الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، اليوم الاثنين، أن المحاور والقضايا التي طرحها رؤساء البلديات خلال جلسات البرنامج التعريفي بالعمل البلدي، ستكون محط اهتمام وزارة الإدارة المحلية، الحريصة على دعم البلديات ومساندتها وتيسير علمها حتى تؤدي واجباتها في خدمة المواطنين في مجالي توسيع الخدمات العامة والتنمية المحلية.

ودعا مهيدات خلال ترؤسه الجلسة الختامية للبرنامج الذي اختتم أعماله، اليوم الاثنين في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، إلى أن تقوم كل بلدية بتحديد ميزتها النسبية وخصوصيتها التي تجعلها مختلفة عن البلديات الأخرى، لوضع خطط وبرامج لتسويق هذه الخصوصية في مشاريع التنمية والاستثمار.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

وفد أردني يزور تونس لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين

e

ولي العهد يعزي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

10202131152023467715277

60 ألف دينار مخصصات لترميم متحف نقوش البادية الشمالية في الصفاوي

5202211161530138161622

جامعة العلوم والتكنولوجيا تكرم الدكتور القاعود لفوزه بجائزة خليفة التربوية

w

الملكة رانيا العبدالله تقدم واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

w

منتدى نشميات البادية الوسطى الثقافي يعقد لقاءه السنوي

أخبار متعلقة
626c1914928c9

وزارة السياحة تأمل بوصول الدخل السياحي هذا العام إلى 2.9 مليار دينار

4202227105048754536846

تعميم حكومي بشأن عطلة عيد الفطر السعيد

f

الإدارة المحلية تحذر من سيول وفيضانات قد تداهم هذه المناطق