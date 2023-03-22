الأربعاء 22-03-2023
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الأربعاء، 22-03-2023 10:45 ص

مهيدات: 96% من بلاغات المواطنين عن منشآت مخالفة العام الماضي صحيحة

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الوكيل الإخباري- أكد المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار المهيدات، على تنفيذ خطة رقابية مختلفة عن الأوقات السابقة بالتزامن مع زيادة عدد فروع المؤسسة، وذلك لإحكام السيطرة والرقابة النوعية على المنتجات الغذائية والتقليدية التي يكثر استخدامها في الشهر الفضيل.اضافة اعلان


وأشار مهيدات خلال حديثه لإذاعة الأمن العام الأربعاء، إلى أنه تم عمل دراسة شاملة لكافة المنشآت الغذائية التي يزداد عملها بشهر رمضان وتفتيش ميداني للمنشآت والمستودعات المخزنة للمواد الغذائية للتأكد من ظروف تخزينها وصلاحية الاستهلاك في المستودعات.

وأضاف أن المؤسسة تعتمد بشكل كبير على بلاغات المواطنين للمنشآت المخالفة مؤكدين انفتاح المؤسسة على كافة المواطنين ، مبيناً بأن 96% كانت من بلاغات المواطنين صادقة العام الماضي .

ونوه مهيدات بأن المؤسسة عملت على تنفيذ 84 ألف زيارة ميدانية وفحص مخبري منها 82 ألف للمنشآت الغذائية العام الماضي للتأكد من سلامة المنتجات المقدمة للمواطن.

 




 

 


 

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