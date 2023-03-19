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الأحد، 19-03-2023 03:40 م

اليرموك تقرر تعديل أوقات دوام العاملين والطلبة خلال رمضان

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الوكيل الإخباري- قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد أن يكون دوام الموظفين الإداريين والفنيين العاملين في الجامعة خلال الشهر الفضيل من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، باستثناء الوحدات التي تتطلب طبيعة أعمالها غير ذلك، فيصار إلى وضع ترتيبات خاصة بدوام موظفيها حسبما تقتضيه طبيعة أعمالها.

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وبحسب القرار فإن دوام الهيئة الإدارية والطلبة في المدرسة النموذجية خلال الشهر الفضيل سيبدأ أيضا في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.


وفيما يتعلق بمواعيد محاضرات طلبة الجامعة خلال الشهر الفضيل، فستبدأ محاضرات الطلبة الساعة التاسعة صباحا بدلا من الساعة الثامنة والنصف صباحا، وستكون مدة المحاضرة الفعلية 40 دقيقة بدلا من 50 دقيقة، وسيتم تعديل مواعيد المحاضرات خلال الشهر الفضيل حسب الجدول التالي:

 


 




 

 


 

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