موانئ العقبة تعمل بكامل طاقتها بالعيد

الوكيل الاخباري -

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أكد الأمين العام لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور محمود خليفات، أن موانئ العقبة الرئيسة ستعمل بكامل طاقتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، فيما سيتوقف العمل في ميناء الحاويات لمدة 3 ساعات، من الساعة الخامسة فجرا وحتى الساعة الثامنة صباحا أول أيام العيد.وأضاف خليفات، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن العمل في الساحة الجمركية رقم 4 سيتوقف في أول أيام العيد، ثم يعود إلى العمل ثاني أيام العيد وبكامل طاقته، فيما سيبقى العمل جار في الأقسام المختصة في سلطة العقبة الاقتصادية، خدمة لمدينة العقبة وزوارها خلال عطلة العيد.