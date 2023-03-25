مياه الأمطار تداهم 5 منازل بالكوم الأحمر بالبادية الشمالية الشرقية

الوكيل الاخباري - داهمت مياه السيول منازل في منطقة الكوم الأحمر التابع لقضاء أم الجمال .



وقال مدير قضاء أم الجمال حاكم العلاونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن تدفق مياه الأمطار من الأراضي السورية عبر وادي العاقب أدى إلى دهم 5 منازل، مشيرا إلى أنه جرى إخلاء العائلات لأماكن آمنة لحين إصلاح أوضاع منازلهم.



وأضاف أنه سيصار لإجراء كشف اخر صباح غد الأحد على المنازل المتضررة ، واصفا الأضرار التي لحقت بالمنازل بالبسيطة .



وبين العلاونة أنه جرى إغلاق الطريق على مثلت العاقب بسب ارتفاع منسوب المياه على طريق المفرق الصفاوي لعدة ساعات ، مشيرا إلى أن منسوب المياه بدأ بالانخفاض الأمر الذي سيساهم بعودة حركة السير إلى طبيعتها .

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