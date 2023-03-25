السبت 25-03-2023
الوكيل الاخباري

مياه الأمطار تداهم 5 منازل بالكوم الأحمر بالبادية الشمالية الشرقية

بدء فعاليات المجالس العلمية الهاشمية بمادبا

قطر تدين حرق نسخة من القرآن الكريم بالدنمارك

حملة لإشاعة روح التسامح في شابات صخرة

أشغال الكرك تفتح غرف عمليات للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

إنقاذ مواطن تعرضت سيارته لمداهمة السيول بالعقبة

محافظ الكرك يؤكد الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة

القوات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين

توضيح حول دوام المدارس الاثنين بسبب الظروف الجوية

الأردن يدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في كوبنهاغن

السبت، 25-03-2023 11:33 م

مياه الأمطار تداهم 5 منازل بالكوم الأحمر بالبادية الشمالية الشرقية

11201916102035666911074


الوكيل الاخباري - داهمت مياه السيول منازل في منطقة الكوم الأحمر التابع لقضاء أم الجمال .

وقال مدير قضاء أم الجمال حاكم العلاونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن تدفق مياه الأمطار من الأراضي السورية عبر وادي العاقب أدى إلى دهم 5 منازل، مشيرا إلى أنه جرى إخلاء العائلات لأماكن آمنة لحين إصلاح أوضاع منازلهم.

وأضاف أنه سيصار لإجراء كشف اخر صباح غد الأحد على المنازل المتضررة ، واصفا الأضرار التي لحقت بالمنازل بالبسيطة .

وبين العلاونة أنه جرى إغلاق الطريق على مثلت العاقب بسب ارتفاع منسوب المياه على طريق المفرق الصفاوي لعدة ساعات ، مشيرا إلى أن منسوب المياه بدأ بالانخفاض الأمر الذي سيساهم بعودة حركة السير إلى طبيعتها .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwww

بدء فعاليات المجالس العلمية الهاشمية بمادبا

3202324174553711436041

حملة لإشاعة روح التسامح في شابات صخرة

320231791027499160303

أشغال الكرك تفتح غرف عمليات للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

الدفاع المدني 4

إنقاذ مواطن تعرضت سيارته لمداهمة السيول بالعقبة

e

محافظ الكرك يؤكد الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة

وزارة التربية والتعليم

توضيح حول دوام المدارس الاثنين بسبب الظروف الجوية

أخبار متعلقة
الدفاع المدني 4

إنقاذ مواطن تعرضت سيارته لمداهمة السيول بالعقبة

550142Image1

فيديو - سيول جارفة في العقبة والجفر وانهيار طريق

download-2023-03-25T175137.660-299x165

الأمن ينقذ سبعة اشخاص حاصرتهم السيول في منطقة الازرق

تنزيل (5)

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

1677252926529

وزير السياحة يتفقد موقع قصر المشتى والموقع الأثري في أم الجمال