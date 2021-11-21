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الأحد، 21-11-2021 10:45 ص

مياه اليرموك تمهل 2722 مشتركا قبل الحجز على أملاكهم -أسماء

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مياه اليرموك عن أسماء 2722 مشتركا في إقليم الشمال (اربد، جرش، عجلون والمفرق) ترتبت عليهم ذمم مالية تبلغ 6 ملايين دينار لصالح الشركة، مهددة بالحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة في حال لم يبادروا بتصويب أوضاعهم خلال أسبوعين.

ونشرت الشركة أسماء المشتركين المتخلفين عن السداد في الصحف المحلية وامهلتهم اسبوعين ليقوموا بتصويب اوضاعهم وفي حال لم يقوموا بذلم سيتم مخاطبة الجهات المعنية (إدارة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مركز ايداع الأوراق المالية ،البنوك، دائرة الأراضي والمساحة) للحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة، وفي حال كان الشخص متوفياً سيتم الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لورثته.

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