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نائب الملك يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

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الإثنين، 24-06-2024 07:08 م

نائب الملك يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

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الوكيل الإخباري - رعى نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/53، في كلية الملك الحسين الجوية.

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وكان في استقبال سموه لدى وصوله، سمو الأمير فيصل بن الحسين، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد سلاح الجو الملكي، وآمر كلية الملك الحسين الجوية.


وبدأ الاحتفال، الذي حضره سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور بشر الخصاونة، بالسلام الملكي، ثم قام نائب جلالة الملك باستعراض طابور الخريجين من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي.


وأكد مفتي القوات المسلحة الأردنية، في كلمة له، إن الخريجين الجدد سياج الوطن ورمز عزته واستقراره، يحملون أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، مذكرا إياهم بما أقسموا عليه من الوفاء لحمل الرسالة وشرف المسؤولية بصدق وأمانة وإخلاص.


من جهته، هنأ آمر كلية الملك الحسين الجوية الخريجين، من حماة الوطن وصقور السماء، بعد أن نهلوا من التدريب ما يؤهلهم للقيام بالواجبات والمهام التي ستوكل إليهم، متسلحين بالعلم والمعرفة والتدريب العملي بمتابعة وإشراف أعضاء هيئة تدريسية متميزة، ومدربين متميزين.


وأضاف، إنه تم تحديث مناهج الطيران، وإدخال طائرة (Bell 50) للتدريب على الطيران العمودي المتقدم، فضلا عن فتح برنامج التجسير الخاص بالضباط خريجي كلية الملك الحسين الجوية، وبرامج في الدبلوم المهني.


وقلد نائب جلالة الملك الأجنحة للخريجين والخريجات، ووزع الجوائز التقديرية على الحاصلين على المراكز الأولى في تخصصاتهم.


وتابع سموه والحضور عرضا جوياً نفذته طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة والعمودية والتدريبية.


وحضر الاحتفال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، ومسؤولون عسكريون ومدنيون، وعدد من الملحقين العسكريين لدى المملكة.

 




 

 


 

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