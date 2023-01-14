نحو 44 ألف طالب يشارك في "تكميلية" التوجيهي اليوم

الوكيل الإخباري - يتوجه 43767 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية اليوم السبت، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية.

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ويتقدم الطلبة للامتحان الذي سيعقد خلال جلسة واحدة صباحية في مباحث العلوم الحياتية واللغة العربية (ورقة أولى) والعلوم الصناعية الخاصة وإنتاج الطعام وخدمته والتجارة الإلكترونية وبرمجة الحاسوب وإحصاء الأعمال.



وبحسب جدول الامتحانات المقرر فإن الطلبة المشتركين في امتحانات الدورة التكميلية للعام 2022 يختتمون الامتحانات الإثنين المقبل، الذي سيكون يوم الامتحان الأخير.

