33 ألف طالب يؤدون امتحان تكميلية التوجيهي لمبحث اللغة العربية اليوم

الوكيل الاخباري - يتوجه، الخميس، 33358 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية إلى قاعات الامتحان لتأدية الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) / الدورة التكميلية، وذلك من أصل 100 ألف مشترك هم إجمالي المسجلين.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الطلبة موزعين على الشكل الآتي: الفرع الأدبي 16042 ،الفرع العلمي12644 ، الفرع الشرعي 51 ، الفرع الصناعي 1442 ،أما فرع الاقتصاد المنزلي 1568 ،الفرع الزراعي 1125 ،الفرع الفندقي 475 ،و فرع المعلوماتية 11 .



الوزارة قالت في وقت سابق إن الجلسة الأولى للامتحان تبدأ 11 صباحًا، فيما تبدأ الجلسة الثانية عند 2 ظهرًا.

