وزارة التربية تكشف موعد نتائج تكميلية التوجيهي

الوكيل الاخباري - قال مدير الامتحانات بوزارة التربية والتعليم محمد كنانة أن نتائج تكميلية التوجيهي ستعلن بعد شهر من آخر امتحان .



وأضاف في تصريحات صحفية أن أغلبية المتقدمين للدورة الشتوية هم من فرع الادبي.



وكشف عن توجه الوزارة لجعل الامتحان على سنتين بحيث يقدم الطالب في السنة الأولى المباحث المشتركة ويستكمل في السنة الثانية بقية المباحث.



وبيّن إن العلامة المعتمدة في الدورة التكميلية للثانوية العامة (التوجيهي) خلال العام المقبل هي العلامة الأحدث وليست الأعلى كما هو معمول به حاليا.

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