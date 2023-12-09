ندوة حوارية في الطفيلة حول العنف الأسري

الوكيل الإخباري - نظم مركز زها الثقافي في محافظة الطفيلة اليوم السبت، بالتعاون مع قسم حماية الاسرة في الطفيلة ندوة تثقيفية حول العنف الاسري ودور إدارة حماية الأسرة في التعامل مع حالات العنف بأشكاله ضمن مبادرة أطلقها المركز بعنوان الأسر الأمنة، واستهدفت مجموعة من سيدات المجتمع المحلي.

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وقدم رئيس قسم حماية الأسرة في الطفيلة الرائد مفلح العدوان، عرضا حول العنف الأسري من حيث مفهومه واشكاله وانواعه والتعريف به وبدور إدارة حماية الأسرة في التعامل مع الحالات المعنفة، مشيراً إلى أن الاسرة تعتبر اللبنة الأساسية والركيزة الأساسية لصلاح وتطور المجتمعات.



كما تحدث عن دوافع العنف الأسري واشكاله ومظاهره وآثاره والحلول الملائمة للحد من العنف الاسري وابرز القضايا التي تهتم بها إدارة حماية الاسرة ومنها قضايا العنف الاسري الذي يقع على المرأة والطفل و قضايا اهمال الأطفال.



وتناولت المحاضرة الأسباب التي تساهمَ في انتشار هذه القضايا وكيفية الحد منها من خلال زيادة الوعي للوصول إلى مجتمع أمن وخال من العنف والجريمة.



ولفت إلى رؤية إدارة حماية الاسرة نحو الوصول إلى بيئة اسرية خالية من العنف الاسري حيث تقوم الحماية بالتحقيق في قضايا العنف والايذاء الجسدي الواقع على النساء والأطفال من داخل الاسرة والتحقيق في قضايا الاعتداءات الجنسية بغض النظر عن صفة الفاعل .



وأشار الرائد العدوان الى ان الحماية تقوم باستقبال الحالة عند وصولها من قبل كوادر مدربة ومؤهلة لجمع المعلومات كاملة وتكون على درجة عالية من السرية.



وبين أن حماية الأسرة تضم عيادة للطب الشرعي للفحص داخل القسم، وعيادة للطب النفسي ويشرف عليها متخصصون بالإضافة لمكتب الخدمة الاجتماعية ويضم باحثين مؤهلين للتعامل مع قضايا العنف الاسري وقسم للأطفال المستغلين جنسيا، مشيرا الى انه تتم معالجة جميع ضحايا العنف الاسري دون مقابل.