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ندوة حول الثقافة العسكرية

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الأربعاء، 28-07-2021 11:56 م

ندوة حول الثقافة العسكرية

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الوكيل الاخباري - اقيمت في المكتبة الوطنية، مساء أمس الثلاثاء ، ندوة بعنوان الثقافة العسكرية رسالة سامية برؤىً هاشمية، بمناسبة الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية والأعياد الوطنية.اضافة اعلان


وقال الوزير السابق محمد داودية إن المدارس العسكرية تتميز بالجدية والضبط والربط، والطلاب كأنهم جنود في ثكنة عسكرية، وقد صقلت شخصيتي كثيرا تلك السنوات التي درستها في المدرسة العسكرية بين عامي 1960/1963في الصفوف السادس والسابع والثامن والتاسع في المدرسة الهاشمية التابعة للثقافة العسكرية الواقعة في أقصى شمال المفرق ".

 




 

 


 

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