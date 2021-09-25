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السبت، 25-09-2021 10:05 ص

نصائح أمنية للسائقين عند نفاد الوقود

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الوكيل الإخباري - قدمت إدارة الدوريات الخارجية مساعدات لمركبتين نفد منهما الوقود في منطقتي سهل الدبة وطريق الممر التنموي حيث تم تقديم المساعدة اللازمة ومتابعة المسير بعد ذلك.

وتشير الدوريات الخارجية الى أن قرب نفاد الوقود من المشاكل الشائعة التي قد يتعرض لها سائقي المركبات مع عدم وجود محطة وقود قريبة للتزود منها، الأمر الذي قد يتسبب في توقف السيارة، وهو ما يصيب السائقين بالارتباك والقلق.

وتقدم الدوريات الخارجية بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند نفاد الوقود من المرة:

* قُدْ سيارتك بسرعة نحو 65 كليومتر/ الساعة، وهي السرعة الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، شرط أن تكون في حدود السرعة المحددة لك على الطريق.

* قُدْ السيارة بقدم خفيفة وحافظ على سرعة السيارة ثابتة ما أمكن.

* افحص ضغط الإطارات، إذ إن الإطارات غير المنتفخة تزيد من استهلاك الوقود.

* يجب عدم الضغط بشدة على دواسة الوقود.

* إيقاف جهاز التكييف للحد من استهلاك الوقود.

* محاولة الابتعاد قدر الإمكان عن الضغط على الفرامل إلا إذا كنت في موقف خطر، حتى لا تكون مضطر بعد ذلك لزيادة سرعة السيارة بالضغط على دواسة الوقود.

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* يرجى اتخذ الجانب الأيمن من الطريق مع إضاءة إشارات التنبيه الضوئية كاملة.

* عندما تكون سرعة السيارة مستقرة فعليك تغيير وضع نقل السرعات إلى وضع "N" أو ما يطلق عليها وضعية المور.

* عند الوصول إلى محطة الوقود عليك اخبار عامل التعبئة أن خزان الوقود فارغ تماماً وأطلب منه تعبئته ببطء حتى لا تختلط الأتربة الموجودة داخل الخزان مع الوقود.

 

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