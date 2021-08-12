نقابة الأطباء لـ الوكيل : لا أطباء جدد مصابين بكورونا على أجهزة التنفس الاصطناعي

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد رئيس لجنة نقابة الأطباء، الدكتور محمد الطراونة ، انه لا يوجد أطباء جدد مصابين بفيروس كورونا على أجهزة التنفس الاصطناعي ، حتى لحظة كتابة الخبر .

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وبين الطراونة ، الخميس لـ "الوكيل الإخباري" أن هنالك تراخيا من قبل الكثير من الكوادر الطبية بشأن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية ، خلال الفترة الحالية ، مشددا على أهميتها للتخلص من الجائحة .

وأشار إلى أن هنالك العديد من الشكاوى من قبل مواطنين ، بشأن عدم التزام أطباء الطوارئ المتواجدين في المستشفى ، والأطباء المتواجدين في المراكز الصحية الشاملة والمراكز الصحية الخاصة، بأوامر الدفاع ، المتمثلة بارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي .

" يتم متابعة ذلك من خلال وزارة الصحة ، حيث تقوم من خلال لجان خاصة ، بمتابعة تلك الشكاوى ، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة ، حيال المخالفين من الكوادر الطبية" ، وفق الطراونة .