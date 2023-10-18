نقابة المحامين الأردنيين تتوقف عن الترافع اليوم - وثيقة

الوكيل الإخباري - قررت نقابة المحامين الأردنيين اليوم الأربعاء، وقف الترافع وقيد الدعاوى أمام المحاكم، والتوجه بمسيرة من قصر العدل الى مجمع النقابات، في تمام الساعة 2:00 بعد الظهر.



ودعت النقابة لجنة الإسناد القانوني للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة مجرمين الكيان أمام المحكمة الجنائية الدولية والاختصاص العالمي لجرائم الحرب والإبادة.

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وجاء ذلك بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين العزل، مساء امس بقصف مستشفى المعمداني في غزة ما أدى الى استشهاد أكثر من 500 شخص جلهم من الأطفال والنساء.







