الأربعاء 11-10-2023
الوكيل الاخباري

الصفدي يشارك بالاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية

أحمد الصفدي رئيساً لمجلس النواب

مرصد الزلازل : هزة ارضية جنوب العقبة

الدغمي يتراجع عن الترشح لرئاسة النواب

مجلس النواب يشرع بانتخاب رئيس للمجلس

مجلس النواب يقرأ الفاتحة على أرواح شهداء غزة

مجلس الأعيان يشكل لجنة الرد على خطاب العرش - أسماء

محرمة دولياً.... ما هو الفسفور الأبيض الذي فتك بمدنيي غزة؟

رد مزلزل من كتائب القسام : ضربة صاروخية كبيرة إلى عسقلان

وفد من المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين يزور جامعة جدارا

عاجل

بيان عسكري جديد صادر عن كتائب القسام

الأربعاء، 11-10-2023 01:33 م

"الـمقاولـين" تفتح باب التبرع لدعم غزة

1



الوكيل الاخباري - اكد مجلس نقابة المقاولين الاردنيين، وقوف النقابة ومنتسبيها إلى جانب الاشقاء الفلسطينيين والاهل في غزة في وجه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها من الاحتلال الاسرائيلي.

وقرر مجلس النقابة فتح الباب لجمع التبرعات من اصحاب الايادي البيضاء في مركز النقابة وفروعها ابتداء من الثانية عشرة ظهر يوم السبت القادم وحتى الرابعة مساء على ان يستمر جمع التبرعات طيلة الأسبوع القادم تحت حساب أمانات بإسم "طوفان الأقصى" بالتنسيق مع اللجنة العليا لإعمار فلسطين والهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية لايصال الدعم الى الأهل في فلسطين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wlUSovJXwdOL2LLYQ4VmBZqvVJDc4MufHyDCnWdy

فصل مبرمج للكهرباء عن بلدة المزار في اربد غداً

1697025047467

سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن: الملك يقود دبلوماسية دولية لوقف الحرب على غزة

920232712446986409610

مرصد الزلازل : هزة ارضية جنوب العقبة

1

وفد من المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين يزور جامعة جدارا

441e0648-42d7-4a91-8ed1-46d7aa6752cc

النص الكامل لخطاب العرش السامي

WhatsApp Image 2023-10-11 at 1.33.28 PM (1)

الملك: الأردن سيبقى صامدا تحميه زنود نشامى القوات المسلحة

أخبار متعلقة
00

مسيرة ضخمة في قلب عمان دعماً لأهل غزة - صور

وزارة الخارجية

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

الملك حزين

الأردنية الهاشمية تباشر تنفيذ توجيهات جلالة الملك

256360_12_1573124629

الثقافة : تأجيل مهرجان الاردن المسرحي بدورته الـ 30 لاشعار اخر

525

نقيب الأطباء: 70 طبيباً أردنياً مختصاً مستعدون للتطوّع في غزة

الملك-عبدالله-860x484

الملك وولي العهد السعودي يؤكدان أهمية التنسيق العربي لوقف التصعيد