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الثلاثاء، 10-10-2023 07:12 م

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، محادثات هاتفية اليوم، تناولت تطورات الأوضاع في ⁧‫غزة‬⁩ ومحيطها، وركزت على سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف التصعيد. 

وأكد الصفدي، خلال الاتصال، على ضرورة ضبط النفس، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وإعادة إحياء العملية السلمية وبما ينعكس بالأمن والاستقرار والسلام على المنطقة.

كما استقبل الصفدي المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، في اجتماع أكد الدور المهم الذي تقوم به الوكالة في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

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وشدد الصفدي على ضرورة تقديم الدعم اللازم لوكالة الأنروا، في ظل التطورات التي تشهدها مدينة غزة ومحيطها، لتتمكن من القيام بمهامها وفقاً لتكليفها الأممي.

 

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