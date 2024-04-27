السبت 27-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مؤتة تشارك في المؤتمر الدولي الخامس لعلم الأدوية والسموم

في ظل منع إسرائيل دخول مادة الكلور .. صحة غزة تحذر من مياه الشرب غير الآمنة

صحيفة عالمية تكشف خسائر كبيرة خلفتها حرب الاحتلال المستعرة على غزة

204 سيدات يسجلن بقطاع العمل المنظم خلال الربع الأول للعام الحالي

تجارة الأردن تشارك باجتماع لجنة شؤون العمل باتحاد الغرف العربية

ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال على وادي غزة

فرسان الأمن يحصدون نتائج مميزة في منافسات البطولة الدولية العسكرية لالتقاط الاوتاد

ورشة عمل لبحث تحديات التسويق الزراعي وسبل مواجهتها

قصف متبادل بين حزب الله واسرائيل

أمين عمان: التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء في 15 آيار

السبت، 27-04-2024 01:49 م

نقيب الألبسة: بضائع عيد الأضحى تصل الموانئ الأردنية منتصف أيار القادم

4202427135132355905119


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، إن أول دفعة من بضائع عيد الأضحى ستصل الموانئ الأردنية في منتصف شهر أيار القادم وسيستمر بالوصول لنهاية الشهر ذاته.اضافة اعلان


وأضاف اليوم السبت لـ "الوكيل الاخباري" أن أغلب البضائع الصينية  المستوردة ستكون قادمة من تركيا والصين ومصر٬ منوهاً أنها ستمثل القسم الثاني من موضة 2024.

وأشار إلى أن المستوردات ستحتوي على بضائع لموسم الأفراح والمناسبات لتمثل جزء من المستوردات القادمة.

وبشأن الأسعار أكد أن تكاليف الشحن مازالت مرتفعة مما سيؤثر على  كلف النقل التي تترتب على التجار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
968027866

مؤتة تشارك في المؤتمر الدولي الخامس لعلم الأدوية والسموم

1000464506

204 سيدات يسجلن بقطاع العمل المنظم خلال الربع الأول للعام الحالي

1714217089183

تجارة الأردن تشارك باجتماع لجنة شؤون العمل باتحاد الغرف العربية

1000464501

وزير الخارجية يلتقي مسؤولا في المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي

1000464496

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً

1714215885743

4162 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم