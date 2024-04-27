نقيب الألبسة: بضائع عيد الأضحى تصل الموانئ الأردنية منتصف أيار القادم

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



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قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، إن أول دفعة من بضائع عيد الأضحى ستصل الموانئ الأردنية في منتصف شهر أيار القادم وسيستمر بالوصول لنهاية الشهر ذاته.وأضاف اليوم السبت لـ "الوكيل الاخباري" أن أغلب البضائع الصينية المستوردة ستكون قادمة من تركيا والصين ومصر٬ منوهاً أنها ستمثل القسم الثاني من موضة 2024.وأشار إلى أن المستوردات ستحتوي على بضائع لموسم الأفراح والمناسبات لتمثل جزء من المستوردات القادمة.وبشأن الأسعار أكد أن تكاليف الشحن مازالت مرتفعة مما سيؤثر على كلف النقل التي تترتب على التجار.