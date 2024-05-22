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الأربعاء، 22-05-2024 11:47 ص

نقيب الألبسة يطالب بإجراءات حكومية داعمة للقوة الشرائية قبيل العيد

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
طالب نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، بإجراءات وسياسات حكومية داعمة للقوة الشرائية قبيل عيد الأضحى القادم. 

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وقال علان اليوم لـ "الوكيل الاخباري" إنه على الحكومة اتخاذ إجراءات تدفع العجلة الاقتصادية و تنعكس على الأسواق المحلية .


وأضاف أن التجار بحاجة إلى إجراءات تتمحور حول تخفيض ضريبة المبيعات أو تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع وتحديداً في قطاع الألبسة . 


ونوه أن الإقبال على الأسواق أقل من المتوسط برغم من قرب موعد عيد الاضحى مرجعاً ذلك للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن .


 




 

 


 

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