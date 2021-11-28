نقيب الشاحنات: 220 شاحنة تنقل البضائع بين الاردن وسوريا يومياً

الوكيل الاخباري - تيماء عبيدات



أكد نقيب اصحاب الشاحنات محمد خير داوود أن عدد الشاحنات الداخلة والخارجة من وإلى سوريا عبر معبر جابر بين البلدين وصل الى 220 شاحنة يومياً .

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واشار داوود اليوم الاحد لـ "الوكيل الاخباري" الى أن الارتفاع اليومي بحركة الشحن بعد قرار إعادة فتح مركز جمرك جابر الحدودي بين الأردن وسوريا.



وبين أن السلع الأكثر تداول بين الأردن وسوريا هي الخيوط والخضروات ، والمواد الأولية للنسيج ، والبطاريات، وألواح الطاقة ، والزيوت النباتية.



وأعادت الحكومة فتح مركز جابر/نصيب الحدودي مع سوريا أمام المسافرين وحركة الشحن في آب الماضي، بعد حوالى شهرين من إغلاقه بسبب المعارك التي جرت في جنوب سوريا.