نقيب المهندسين الزراعيين: إجراءات لتصويب الوضع المالي للنقابة

الوكيل الاخباري - أكد نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة، أن النقابة اتخذت إجراءات لتصويب أوضاعها المالية من خلال ضبط النفقات وتحصيل الذمم المترتبة على اعضائها البالغة حوالي 25 مليون دينار والاستثمار في أراضي النقابة.

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وقال خلال لقائه اليوم الاثنين أعضاء ورئيس فرع النقابة في العقبة المهندس خالد العضايلة، بحضور مدير زراعة العقبة المهندس ياسين الكساسبة، إن لدى النقابة جملة من الاستثمارات على مستوى المملكة، منها اثنان في العقبة تتمثل في إقامة مجمع تجاري كبير واستغلال قطعة أرض مساحتها 9 دونمات جرى تضمينها لمجمع استثمارات بمبلغ 105 الاف دينار سنويا، بحيث تعود جميع هذه الاستثمارات بالفائدة على النقابة وأعضائها.